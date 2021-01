Merkel und Dreyer für Corona-Treffen in der nächsten Woche

Nachrichtenarchiv - 15.01.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bund und Länder wollen schon in der nächsten Woche über eine Verschärfung des Lockdowns beraten. Grund sind die anhaltend hohen Infektionszahlen und die Sorge vor neuen Mutationen des Virus. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz Dreyer sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, das nächste Treffen könne "hoffentlich schon am Dienstag" stattfinden. Ursprünglich waren die Beratungen am 25. Januar geplant. Nach Angaben Dreyers steht im Zentrum der Gespräche, was der Lockdown gebracht hat, ob er verlängert werden muss und neue Maßnahmen nötig sind. Zuvor hatte sich Bundeskanzlerin Merkel für baldige Abstimmungen mit den Länderchefs ausgesprochen. Sie sagte auf einer Sitzung des CDU-Präsidiums, das neue Virus lasse sich nur mit zusätzlichen Anstrengungen aufhalten. - Wie das Robert Koch-Institut in der Früh mitteilte, haben die Gesundheitsämter innerhalb eines Tages fast 22.370 neue Infektionsfälle registriert. Damit haben sich in Deutschland inzwischen mehr als zwei Millionen Menschen angesteckt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2021 09:00 Uhr