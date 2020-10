Merkel und Altmaier appellieren an die Bevölkerung

Nachrichtenarchiv - 18.10.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat die Menschen in Deutschland eindringlich dazu aufgefordert, selbst etwas zur Eindämmung des Corona-Virus zu tun. In ihrer wöchentlichen Videobotschaft rief sie dazu auf, auf jede nicht zwingend erforderliche Reise und jede nicht unbedingt notwendige Feier zu verzichten. Jeder müsse jetzt alles dafür tun, damit sich das Virus nicht unkontrolliert ausbreite, dabei zähle jeder Tag, so die Kanzlerin. Ähnlich äußerte sich Bundeswirtschaftsminister Altmaier. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung bezeichnete Altmaier die Lage als "dramatisch". In diesen Tagen entscheide sich, ob man die Dynamik einer neuen großen Infektionswelle noch rechtzeitig brechen könne. Derzeit meldet das Robert-Koch-Institut täglich neue Rekordzahlen bei den Neuinfektionen. Zuletzt waren es mehr als 7800 innerhalb von 24 Stunden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2020 00:00 Uhr