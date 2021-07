Merkel trifft Staats- und Regierungschefs von Westbalkanstaaten

Von Hacker-Angriff sind wohl mehr deutsche Unternehmen betroffen

Berlin: Der aktuelle Hackerangriff auf ein US-Unternehmen mit Kunden in diversen anderen Ländern trifft auch mehrere Firmen in Deutschland. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik teilte mit, heute habe ein zweites deutsches IT-Unternehmen Probleme gemeldet. Außerdem seien beim Cyber-Abwehrzentrum und beim Bundeskriminalamt weitere Meldungen eingegangen. Firmen aus dem Bereich der Kritischen Infrastruktur, also zum Beispiel Energie-Versorger, hätten sich aber bisher keine gemeldet. Am Wochenende hatte die Hackergruppe REvil den Angriff gestartet und weltweit die Computer von wohl mehr als tausend Firmen lahmgelegt. Die Hacker fordern Bitcoin im Wert von 70 Millionen US-Dollar, um die Attacke zu beenden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2021 16:00 Uhr