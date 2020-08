Merkel telefoniert wegen Belarus mit Putin

Verdächtiger nach Angriff in ICE festgenommen

Erfurt: Nach dem Angriff auf einen Zugbegleiter in einem ICE nach München hat die Polizei in Thüringen einen Tatverdächtigen gefasst. Nach Polizeiangaben wurde der Mann wiederum in einem ICE festgenommen. Er war gestern einem Zugbegleiter aufgefallen, der einen Polizisten aus Bayern verständigte, der sich gerade im Zug befand. Der 25-Jährige wurde nach Fürstenfeldbruck überstellt, über den beantragten Haftbefehl wird im Laufe des Tages entschieden. Er wird verdächtigt, am Sonntag in einem ICE zwischen Augsburg und München einen 60 Jahre alten Zugbegleiter mit einemTeppichmesser angegriffen und schwer verletzt zu haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2020 12:00 Uhr