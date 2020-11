Merkel stimmt Bürger auf harten Corona-Winter ein

Nachrichtenarchiv - 14.11.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der aktuellen Corona-Lage hat Bundeskanzlerin Merkel die Bevölkerung erneut auf schwierige Monate eingestimmt. In ihrem wöchentlichen Video-Podcast sagte Merkel, der bevorstehende Winter werde allen noch viel abverlangen. Merkel will übermorgen mit den Ministerpräsidenten der Länder eine Zwischenbilanz zu dem Teil-Lockdown ziehen, der seit Anfang November gilt. Bereits gestern hatte die Bundesregierung betont, sie sehe derzeit keine Möglichkeit für Lockerungen. Ähnlich äußerten sich auch andere führende Koalitionspolitiker: Der Regierungschef des Saarlands, Hans, betonte im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, am Montag müsse man kritisch prüfen, ob die ergriffenen Maßnahmen ausreichen, oder ob nachgebessert oder sogar verschärft werden müsse. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach geht in den Funke-Zeitungen davon aus, dass der Teil-Lockdown in den Dezember verlängert wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2020 12:00 Uhr