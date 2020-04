Merkel spricht von zerbrechlichem Zwischenerfolg im Kampf gegen Corona

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel erklärt in diesen Minuten, auf welches Vorgehen sie sich mit den Ministerpräsidenten der Länder in der Corona-Krise geeinigt hat. Zum Auftakt der Pressekonferenz in Berlin bedankte sie sich bei den Bürgern, dass sie die Beschränkungen so gut befolgt haben. Sie sprach von einem Zwischenerfolg, der aber zerbrechlich sei. Um die Erfolge zu wahren, sollen die Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen bestehen bleiben. Zuvor war aus den Beratungen bereits bekannt geworden, dass die Schulen schrittweise wieder geöffnet werden sollen. Ab dem 4. Mai sollen zunächst die Abschlussklassen, die obersten Grundschulklassen und diejenigen, die im kommenden Jahr Prüfungen ablegen, wieder in der Schule unterrichtet werden. Bereits ab Montag sollen laut ARD-Hauptstadtstudio Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen dürfen. Unabhängig von der Größe sollen auch Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen wieder öffnen dürfen. Großveranstaltungen bleiben dagegen bis Ende August grundsätzlich untersagt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.04.2020 18:15 Uhr