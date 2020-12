Merkel spricht sich für weitreichende Schließungen nach Weihnachten aus

Nachrichtenarchiv - 09.12.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat die geplante Neuverschuldung mit Blick auf die Corona-Pandemie verteidigt. Sie sagte bei der Generaldebatte im Bundestag, Deutschland lebe in einer Ausnahmesituation, in der man besonders handeln müsse. Das spiegele auch der Haushalt wieder. Für das kommende Jahr sind neue Kredite in Höhe von fast 180 Milliarden Euro vorgesehen. Gleichzeitig forderte die Kanzlerin einen harten Lockdown über den Jahreswechsel hinaus, um so die Corona-Pandemie einzudämmen. Von Weihnachten bis zum 10. Januar sollten Geschäfte geschlossen werden. Außerdem sollten Schulen auf Digitalunterricht umstellen oder die Ferien verlängern. AfD-Fraktionschefin Weidel sprach von einer untauglichen Holzhammermethode "Lockdown". Sie richte mehr Kollateralschäden an als sie Nutzen bringe. FDP-Chef Lindner warf der Bundesregierung vor, durch die ständigen Nachbesserungen in der Krise nicht berechenbar zu sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2020 12:00 Uhr