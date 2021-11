Merkel spricht mit NATO-Generalsekretär über Belarus

Nachrichtenarchiv - 19.11.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel empfängt heute NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Ein wichtiges Thema der Unterhaltung werden die Truppenbewegungen im ukrainisch-russischen Grenzgebiet, sowie die Lage an den EU-Außengrenzen zu Belarus sein. Dort sitzen seit Wochen tausende Flüchtlinge zum Großteil aus dem Nahen Osten fest. Angesichts eisiger Temperaturen hat der belarussische Grenzschutz ein provisorisches Flüchtlingslager geräumt und die Menschen in einem nahegelegenen Logistikzentrum untergebracht. Unterdessen ist der erste Rückführungsflug gestartet. 431 Personen, darunter viele Frauen und Kinder, wurden gestern Abend zurück in den Irak geflogen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2021 11:00 Uhr