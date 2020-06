Merkel spricht mit Chinas Regierungschef Li über Corona-Krise

Nachrichtenarchiv - 11.06.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel berät am Vormittag mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li über Konsequenzen aus der Corona-Krise. In der Videokonferenz soll es auch um die bilateralen Beziehungen, wirtschaftspolitische und internationale Themen gehen. Dabei dürfte auch die Absage des geplanten EU-China-Gipfels Mitte September in Leipzig zur Sprache kommen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.06.2020 04:00 Uhr