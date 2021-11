Merkel spricht bei Weltklimakonferenz in Glasgow

Nachrichtenarchiv - 01.11.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Glasgow: Am zweiten Tag der Weltklimakonferenz in Schottland werden heute Bundeskanzlerin Merkel, US-Präsident Biden und weitere Staats- und Regierungschefs erwartet. Merkel spricht am frühen Nachmittag für Deutschland im Plenum. Gestern zum Auftakt des Gipfels warnte UN-Klimachefin Espinosa vor der "eigenen Auslöschung". Papst Franziskus forderte die Weltgemeinschaft auf, den "Schrei der Erde" endlich zu hören. Bei dem Treffen ringen Vertreter von fast 200 Ländern um einen Weg, den Ausstoß von Treibhausgasen noch in diesem Jahrzehnt drastisch zu mindern. Damit soll die Erderwärmung auf ein verkraftbares Maß reduziert werden, gemäß den Vereinbarungen des Pariser Klimaschutzabkommens. Dieses sieht eine Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter vor.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.11.2021 03:00 Uhr