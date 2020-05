Merkel sieht keine Notwendigkeit zu Steuererhöhung wegen Corona

Nachrichtenarchiv - 13.05.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der ersten Regierungsbefragung des Jahres hat sich Bundeskanzlerin Merkel zu den Kosten der Corona-Pandemie geäußert. Sie erklärte, es seien derzeit keinerlei höhere Steuern und Abgaben geplant. Vielmehr wies sie auf die geplante Mehrwertsteuer-Senkung hin, mit der die Gastronomie unterstützt werden soll. Zum gesundheitspolitischen Sprecher der Links-Fraktion, Weinberg, sagte die Kanzlerin, wenn er ihr wöchentliche Lageberichte aus dem Gesundheitsbereich zukommen lasse, werde sie diese interessiert lesen. Wörtlich fügte Merkel hinzu: "Ich bin ja ein aufmerksamer Zeit-Mensch, um nicht ,Genosse' zu sagen!" In einer kurzen Regierungserklärung hatte die Kanzlerin die "fabelhafte Leistungen" im Gesundheitswesen gewürdigt und erklärt, auf dem Weg zurück in die Normalität gelte es, mutig und achtsam zu sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2020 14:00 Uhr