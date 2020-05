Merkel sieht in Karlsruher Urteil Dämpfer für EZB

Bayern lockert Corona-Maßnahmen bis Pfingsten

München: In Bayern werden bis Pfingsten zahlreiche Corona-Maßnahmen schrittweise gelockert. Ministerpräsident Söder sprach nach einer Kabinettssitzung von einer - so wörtlich - "atmenden Strategie". So wandeln sich die Ausgangsbeschränkungen von morgen an zu Kontaktbeschränkungen. Damit kann man seine Wohnung wieder ohne triftigen Grund verlassen, eine Kontaktperson treffen sowie Familienangehörige besuchen. Auch die Spielplätze machen morgen wieder auf. Ab kommenden Samstag ist es mit Schutzmaßnahmen erlaubt, Angehörige in Alten- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern zu besuchen. Mit Beginn der nächsten Woche greifen auch Lockerungen im Handel. Demnach können ab dem 11. Mai Geschäfte mit einer Fläche von mehr als 800 Quadratmetern wieder öffnen, jedoch nur mit Maskenpflicht. Dies gilt auch für Einkaufszentren und Wochenmärkte. Ab dem 18. Mai ist in der Außengastronomie wieder Bewirtung erlaubt, eine Woche später folgen die Speiselokale, ab dem 30. Mai dürfen auch Hotels, Campingplätze und Ferienwohnungen wieder öffnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2020 19:00 Uhr