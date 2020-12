Merkel sieht in der Corona-Pandemie "Licht am Ende des Tunnels"

Nachrichtenarchiv - 05.12.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel sieht in der Corona-Pandemie nach eigenen Worten Licht am Ende des Tunnels. In ihrem wöchentlichen Podcast sagte Merkel, es bestehe die Hoffnung, dass schon sehr bald Impfstoffe zur Verfügung stehen. Dann könne man Schritt für Schritt das Virus besiegen. Bei der Verteilung der Corona-Hilfen setzt die Bundeskanzlerin auf eine enge Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen. Diese hätten alle eine große Verantwortung, weil das bisherige Maß an Unterstützungen für Unternehmen nicht endlos fortzusetzen sei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2020 17:00 Uhr