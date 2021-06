Merkel sieht Deutschland vor kräftigem Witschaftsaufschwung

Nachrichtenarchiv - 23.06.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat sich zuversichtlich über die wirtschaftliche Erholung in Deutschland geäußert. Merkel sagte im Bundestag, inzwischen seien die Wirtschafts- und Arbeitsmarktprognosen gut; man stehe vor einem kräftigen Wachstum. Die Kanzlerin warnte aber gleichzeitig davor, die positive Entwicklung durch leichtsinniges Verhalten in der Pandemie zu gefährden. Sie verwies auf die Verbreitung von Mutationen des Corona-Virus und dadurch steigende Infektionszahlen etwa in Russland und Portugal. Dies sollte hierzulande Warnung und Auftrag zugleich sein, das Erreichte nicht leichtfertig zu verspielen. Merkel mahnte, daher gelte es weiter bei Öffnungen mit Augenmaß vorzugehen und in bestimmten Situationen Abstand, Hygiene und Maskenpflicht beizubehalten. Wörtlich sagte sie: "Wir bewegen uns immer noch auf dünnem Eis".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2021 15:00 Uhr