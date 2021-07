Merkel sichert Flutopfern Hilfe zu: "Es ist eine Katastrophe"

Washington: Bundeskanzlerin Merkel hat den Menschen in den Überschwemmungsgebieten in Westdeutschland von ihrer USA-Reise aus Hilfe zugesagt. In Washington sagte die Kanzlerin, in Gedanken sei sie bei den Menschen in den betroffenen Gebieten. Es handle sich um eine Tragödie, die mit Starkregen und Überschwemmungen nur unzureichend beschrieben sei. Merkel sagte wörtlich: "Es ist eine Katastrophe." Sie trauere um die Todesopfer. An die Betroffenen gewandt sagte Merkel, die Menschen könnten darauf vertrauen, dass alle Kräfte des Staates eingesetzt werden, um Leben zu retten und Not zu lindern. Zudem sagte die Kanzlerin Hilfen des Bundes beim Wiederaufbau zu. Zunächst gehe es aber darum, Menschenleben zu retten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.07.2021 20:15 Uhr