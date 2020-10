Merkel sichert der Wirtschaft weitere Unterstützung zu

Touristen müssen Bayern am Montagvormittag verlassen

München: Aufgrund des bundesweiten Teil-Lockdowns müssen Touristen in Bayern spätesten am Montagvormittag abreisen. Das hat das Gesundheitsministerium auf BR-Anfrage mitgeteilt. Hotels und Pensionen ist von da an auch untersagt, Urlaubsgäste zu beherbergen. Ähnliche Verordnungen gelten in anderen Bundesländern. So haben etwa in Mecklenburg-Vorpommern Touristen bis 5. November Zeit, die Unterkunft zu verlassen. In Niedersachsen dürfen sie bis zum gebuchten Urlaubsende bleiben.- Deutschlandweit sind die Zahlen der Corona-Neuinfektionen erneut gestiegen. Mit 19.059 Fällen meldet das Robert-Koch-Institut einen neuen Rekordwert. Inzwischen hat der Landkreis Rottal-Inn in Niederbayern bei der Sieben-Tage-Inzidenz die Marke von 300 Neuinfektionen pro hunderttausend Einwohner überschritten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2020 11:00 Uhr