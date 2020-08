Merkel sichert Beirut Hilfe nach schwerer Explosion zu

Nachrichtenarchiv - 05.08.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat sich erschüttert über die verheerenden Explosionen in Beirut gezeigt und rasche deutsche Hilfe zugesagt. Der Libanon könne in dieser schweren Zeit auf die Unterstützung der Bundesregierung zählen, schrieb Merkel in einem Kondolenztelegramm an Ministerpräsident Diab. Bundespräsident Steinmeier erklärte, gerade in Zeiten der Covid-19-Pandemie wiege diese Katastrophe besonders schwer. Nach libanesischen Regierungsangaben waren gestern insgesamt 2750 Tonnen Ammoniumnitrat detoniert. Die Schäden betreffen den Angaben zufolge fast die halbe Stadt, bis zu 300.000 Menschen wurden obdachlos, mehr als 100 Bewohner der Metropole verloren ihr Leben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2020 15:00 Uhr