Merkel setzt sich für neuen Ukraine-Gipfel ein

Das Wetter: In der Nacht örtlich Regen, am Tag wechselhaft

Das Wetter in Bayern: In der Nacht bewölkt, im Süden und Osten Regen. Später örtlich klar bei 14 bis 11 Grad. Und die Aussichten: Am Tag wechselhaft und zeitweise Regen. Am Dienstag Sonne und Wolken, nur an den Alpen noch Regen. Am Mittwoch sonnig bei 16 bis 21 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2021 23:00 Uhr