Merkel sendet erneuten Appell an Bevölkerung zur Kontakt-Reduzierung in der Corona-Pandemie

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat im Kampf gegen die Corona-Pandemie die Bürger erneut eindringlich zu einer Reduzierung der Kontakte aufgefordert. Angesichts der sich weiter zuspitzenden Lage und des nach wie vor gültigen Appells aus dem Podcast der vergangenen Woche sende sie diesen erneut, erklärte die CDU-Politikerin. - Die Zahl der Menschen in Deutschland, die im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben sind, hat inzwischen die Marke von 10.000 überschritten. Das Robert Koch-Institut meldete zuletzt 10.003 Todesopfer. Das waren 49 mehr als am Tag zuvor. Auch die Zahl der täglich registrierten Neuinfektionen bleibt hoch. Auf der RKI-Seite wird sie mit 14.714 angegeben. Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin befinden sich 1.119 Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. 487 von ihnen werden beatmet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2020 23:00 Uhr