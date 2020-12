Merkel ruft zur Einhaltung der Coronaregeln auf

Nachrichtenarchiv - 05.12.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat an die Bevölkerung appelliert, die jeweils geltenden Corona-Regeln zu befolgen. Vor allem Kontakte außerhalb der eigenen Familie müssten reduziert werden, mahnte diie Kanzlerin in ihrem wöchentlichen Podcast. Der Wirtschaft versprach sie weitere Hilfen. Das bedeute zwar eine hohe Neuverschuldung. Aber noch höher wären die Kosten, finanziell wie sozial, wenn viele Unternehmen zusammenbrächen und Millionen von Arbeitsplätzen verloren gingen. Das bisherige Maß an Unterstützungen könne allerdings nicht endlos fortgesetzt werden, machte Merkel zugleich deutlich. Deshalb müssten Bund, Länder und Kommunen gut und konstruktiv zusammenarbeiten, um die Pandemie und ihre Folgen bestmöglich zu meistern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2020 20:00 Uhr