Merkel ruft zur Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen auf

Gesundheitsministerium wusste schon früher von Corona-Testpanne

München: Das bayerische Gesundheitsministerium hat vom Ausmaß der Corona-Testpanne schon früher gewusst als bislang eingeräumt. Das bestätigte ein Sprecher von Ressortchefin Huml am Abend dem BR. Demnach wurde das Ministerium bereits am Montag vergangener Woche in einer E-Mail informiert, dass über 300 positive Corona-Tests nicht zugeordnet werden können. Huml habe jedoch an besagtem Montag öffentlich darauf hingewiesen, dass sich die Übermittlung von Testergebnissen verzögert. Konkrete Zahlen lagen der Ministerin damals jedoch nicht vor, wie der Sprecher weiter sagte. Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch hatte Huml schließlich erklärt, erst am Morgen von der Lage erfahren zu haben. Von der Panne bei der Benachrichtigung von Corona-Getesteten waren mehrere zehntausende Rückkehrer betroffen - unter ihnen auch mehr als 900, die nachweislich mit dem Virus infiziert waren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.08.2020 19:15 Uhr