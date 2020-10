Merkel ruft zum gesellschaftlichen Zusammenhalt auf

Nachrichtenarchiv - 19.10.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel sieht den gesellschaftlichen Zusammenhalt durch die Corona-Pandemie auf die Probe gestellt. Auf dem 12. Integrationsgipfel in Berlin sagte sie, Einwanderen gelinge es wegen der derzeitigen Einschränkungen und reduzierten Bildungsangebote nicht so leicht, in Deutschland Fuß zu fassen. Merkel rief daher dazu auf, die Integration nicht aus dem Blick zu verlieren. Die Krise treffe zwar alle, aber unterschiedlich hart. Zusammen mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik und mehreren Migrationsverbänden beriet Merkel über die Folgen der Corona-Pandemie für die Integration.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2020 17:00 Uhr