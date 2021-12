Merkel ruft in letztem Podcast als Kanzlerin zum Impfen auf

Nachrichtenarchiv - 04.12.2021 22:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die scheidende Bundeskanzlerin Merkel hat die Bevölkerung nochmals dazu aufgerufen, sich gegen Corona impfen zu lassen. Sie wolle ihren letzten Podcast nach mehr als 15 Jahren und über 660 Folgen dafür nutzen, was ihr in diesen Tagen das Allerwichtigste sei, so Merkel. Wörtlich sagte sie: "Lassen Sie sich impfen. Egal, ob Erstimpfung oder Booster. Jede Impfung hilft". Deutschland sei mitten in der vierten Pandemie-Welle in einer sehr ernsten Lage. Übervolle Intensivstationen, Schwerkranke, die für die nötige Versorgung quer durch Deutschland geflogen werden müssten und täglich eine schrecklich hohe Zahl von Menschen, die das Virus das Leben koste. Das sei so bitter, weil es vermeidbar wäre. Zugleich bedankte sich die Kanzlerin bei denen, die sich an die Corona-Auflagen halten. Es sei die große Mehrheit, die täglich diesen Bürgersinn zeige.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.12.2021 22:45 Uhr