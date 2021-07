Merkel ruft erneut zum Impfen auf

Nachrichtenarchiv - 22.07.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat die Menschen in Deutschland erneut aufgerufen, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Wörtlich sagte sie: "Je mehr geimpft sind, umso freier werden wir wieder sein". Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen hält die Kanzlerin es für denkbar, die nächste Ministerpräsidentenkonferenz vorzuziehen. Bisher ist sie für Ende August geplant. Merkel stellte sich heute zum letzten Mal den Fragen der Hauptstadt-Journalisten in Berlin. Sie tritt bei der Bundestagswahl im September nicht mehr an und zieht sich anschließend aus der Politik zurück.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2021 16:00 Uhr