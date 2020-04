Merkel ruft Bürger zur Wachsamkeit auf

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat die Bürger vor Leichtsinn gewarnt und weiter zu größter Vorsicht aufgerufen. Nach einer Sitzung des Corona-Krisenkabinetts sagte Merkel wörtlich: "Wir dürfen uns keine Sekunde in Sicherheit wiegen, sondern wir müssen wachsam und diszipliniert bleiben." Sie betonte, sie wisse um die Not vieler Bürger, einsamer Menschen, Alleinerziehender, Hoteliers, Ladenbesitzer und Künstler. Sie kenne die Erwartungen der Kirchen und Religionsgemeinschaften und sehe das dringende Bedürfnis, das Versammlungs- und Demonstrationsrecht wieder wahrnehmen zu können. Merkel kündigte an, dass gut 100 mobile Teams ausgebildet werden, die vor Ort bei der Identifizierung von Kontaktpersonen helfen sollen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2020 17:00 Uhr