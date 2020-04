Merkel ruft Bürger zum Durchhalten auf

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat bei der Bevölkerung noch einmal um Verständis gebeten angesichts der Corona-Einschränkungen. Mit harten Maßnahmen sei viel erreicht worden, so Merkel, nun müsse man weiter vorsichtig sein und die Regeln einhalten, andernfalls müssten die Lockerungen wieder zurück genommen werden. Wörtlich fügte sie hinzu: "Wir dürfen uns keine Sekunde in Sicherheit wiegen." Merkel bekräftigte, dass sie um die Not vieler Menschen wisse, etwa der Alleinerziehenden, der Gastronomie und der vielen Künstler. Notwendig sei es aber, weiter die Distanzgebote einzuhalten. Das Robert-Koch-Institut meldet eine leicht gestiegene Ansteckungsrate. Diese liegt demnach bei 0,9. Am Samstag hatte der Wert bei 0,8 gelegen. Ein Wert unter 1 bedeutet, dass statistisch ein Infizierter weniger als einen weiteren Menschen ansteckt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2020 22:00 Uhr