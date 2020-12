Merkel ruft Bürger zu Geduld und Disziplin in Corona-Krise auf

Nachrichtenarchiv - 05.12.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat die Bürger zu Geduld und Disziplin in der Corona-Krise aufgerufen. Die entwickelten Impfstoffe gäben Anlass zu der Hoffnung, das Virus Schritt für Schritt besiegen zu können, sagte Merkel in ihrem wöchentlichen Podcast. Dies werde, so die Kanzlerin, aber "keine Sache von wenigen Monaten" sein. Bis dahin forderte Merkel die Bürger auf, die geltenden Corona-Regeln zu beachten und vor allem die sozialen Kontakte außerhalb der eigenen Familie zu reduzieren. Für das kommende Jahr stellte die Kanzlerin weitere Corona-Hilfen für Wirtschaft und Kultur in Aussicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2020 23:00 Uhr