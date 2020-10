Merkel ruft Bürger dringend zu Reise- und Kontaktbeschränkung auf

Nachrichtenarchiv - 17.10.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mit Blick auf die hohen Corona-Zahlen hat Kanzlerin Merkel an das Verantwortungsbewusstsein der Bürger appelliert. In ihrem wöchentlichen Podcast rief Merkel dazu auf, jetzt alles zu tun, damit sich das Virus nicht unkontrolliert ausbreitet. Sie sprach von einer sehr ernsten Phase. Die Pandemie breite sich wieder rapide aus, schneller als zu Beginn vor mehr als einem halben Jahr. Wörtlich sagte Merkel: "Wie der Winter wird, wie unser Weihnachten wird, das entscheidet sich in diesen kommenden Tagen und Wochen." Die Kanzlerin bat die Menschen eindringlich, auf jede Reise oder Feier, die nicht zwingend notwendig sei, zu verzichten. Die Arbeit der Gesundheitsämter lobte Merkel ausdrücklich: Sie leisteten bei der Nachverfolgung von Infektionsketten Großartiges. Doch wo die Zahl der Infizierten zu hoch werde, kämen sie nicht mehr hinterher.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2020 15:00 Uhr