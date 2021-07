Merkel rechnet bald mit einfacheren Reisen nach Großbritannien

Nachrichtenarchiv - 02.07.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Bundeskanzlerin Merkel rechnet damit, dass Reisebeschränkungen zwischen Deutschland und Großbritannien in absehbarer Zeit teilweise aufgehoben werden können. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem britischen Premier Johnson sagte sie, dass doppelt Geimpfte dann wieder reisen könnten, ohne in Quarantäne zu gehen. Dabei verwies sie darauf, dass sich die ansteckende Delta-Variante auch in Deutschland ausbreite. Merkel kritisierte die Entscheidung, viele Fans zur Fußball-Europameisterschaft ins Londoner Wembly-Stadion zu lassen. Die Reise der Kanzlerin nach Großbritannien gilt als ihre Abschiedsreise zum Ende ihrer Amtszeit. Johnson lobte Merkel beim Empfang. Während ihrer Amtszeit sei das deutsch-britische Verhältnis neu belebt worden. Später ist wird Merkel von Queen Elizabeth II. auf Schloss Windsor empfangen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2021 16:00 Uhr