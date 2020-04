Merkel nimmt WHO nach Trump-Kritik in Schutz

Nachrichtenarchiv - 16.04.2020 22:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der Kritik von US-Präsident Trump an der Weltgesundheitsorganisation hat sich Bundeskanzlerin Merkel demonstrativ hinter die WHO gestellt. Die Pandemie könne nur mit einer starken und koordinierten internationalen Antwort besiegt werden, sagte Merkel bei einer Videokonferenz der G7-Staats- und Regierungschefs. Wie Merkels Sprecher Seibert nach der Schaltkonferenz weiter mitteilte, machte sich die Kanzlerin auch für eine größere Unterstützung Afrikas stark. Dort sind viele Länder bitterarm. Die Pandemie droht deren Gesundheitssysteme zu überlasten. Trump hatte am Dienstag die Beitragszahlungen an die WHO einfrieren lassen, weil diese die Pandemie mit Vertrauen auf Angaben aus China dramatisch verschlimmert habe.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.04.2020 22:45 Uhr