Merkel nennte Lage in Afghanistan in Regierungserklärung - dramatisch und bitter

Nachrichtenarchiv - 25.08.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor dem Hintergrund des Abzugs der US-Truppen aus Afghanistan hat Bundeskanzlerin Merkel im Bundestag eine Regierungserklärung zur Situation in dem Land abgegeben. Derzeit liege die Konzentration auf den Evakuierungsflügen, so Merkel. Darüber werde auch mit den Taliban gesprochen. Merkel sprach von einem Ende der Luftbrücke in einigen Tagen. Das widerspricht Informationen der ARD aus Taschkent, wonach die Bundeswehr ihre Luftbrücke zwischen Kabul und der usbekischen Hauptstadt noch heute einstellen könnte. Merkel erklärte in ihrer Rede, die Entwicklung der letzten Tage in Afghanistan sei furchtbar, ganz besonders für diejenigen, die sich für eine freie Gesellschaft und Demokratie eingesetzt hätten. Zuvor hatte Bundestagspräsident Schäuble erklärt, "Wir dürfen die Menschen in Afghanistan nicht im Stich lassen".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2021 13:00 Uhr