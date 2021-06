Merkel mahnt zur Vorsicht bei Corona-Lockerungen

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel wirbt weiter für einen vorsichtigen Kurs in der Corona-Krise. Die Kanzlerin sprach sich wörtlich gegen das dauernde "Rein und Raus in die Kartoffeln" aus. Auf der nationalen Luftfahrtkonferenz bat die Kanzlerin um Verständnis, wenn man an manchen Stellen ein bisschen vorsichtig sei. Mit Blick auf die Ausbreitung der Virusvariante bei den Briten mahnte sie zur Vorsicht bei der Öffnung des Reiseverkehrs in der Pandemie. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Wieler, sagte, es sei nicht die Frage, ob Delta die führende Variante werde, sondern wann. Spätestens im Herbst werde sie die Oberhand haben. Am Wochenende erleichtert die Bundesregierung aber dennoch Einreisen aus Nicht-EU-Ländern. Laut Bundesinnenministerium dürfen ab Sonntag Bürger aus den USA, Taiwan, Hongkong, Macau, Albanien, Serbien, Nordmazedonien und dem Libanon wieder einreisen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.06.2021 14:15 Uhr