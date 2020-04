Merkel mahnt in Corona-Krise zu Geduld

Nachrichtenarchiv - 09.04.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Bezug auf die Corona-Krise hat Bundeskanzlerin Merkel davor gewarnt, sich aufgrund einiger positiver Entwicklungen in Sicherheit zu wiegen. Gerade vor diesem Osterwochenende komme es darauf an, weiter Abstand zu halten und Kontakte zu minimieren, so die Kanzlerin. "Wir dürfen jetzt nicht leichtsinnig sein", mahnte sie. Der Anstieg der Neuinfektionen habe sich verlangsamt, aber man wisse nicht, wie Lockerungen sich auswirkten. Merkel sagte aber auch, sie sei vor noch gar nicht langer Zeit oft besorgt darüber gewesen, dass Maßnahmen vielleicht noch verschärft werden müssen. Das sei aber wohl nicht notwendig. In der kommenden Woche stehen wichtige Beratungen für das weitere Vorgehen an. Unter anderem trifft sich Merkel am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten der Länder.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2020 23:00 Uhr