Merkel mahnt Corona weiter ernst zu nehmen

27.06.2020 13:00 Uhr

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat die Menschen vor leichtsinnigem Verhalten in Corona-Zeiten gewarnt. In ihrem wöchentlichen Podcast sagte sie, die von dem Virus ausgehende Gefahr sei weiterhin ernst. Das zeigten die aktuellen Ausbrüche. Sie appellierte an die Bürger, sich an die Corona-Regeln zu halten, also den Mindestabstand zu wahren, im öffentlichen Raum einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und regelmäßig die Hände zu waschen. Die Pandemie wird laut Merkel auch das zentrale Thema der deutschen EU-Ratspräsidentschaft sein. Zunächst müsse es darum gehen, die Verbreitung des Virus weiter einzudämmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2020 13:00 Uhr