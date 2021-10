Merkel mahnt bei Einheits-Feierlichkeiten zum Schutz der Demokratie

Nachrichtenarchiv - 03.10.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Halle: In der Stadt an der Saale hat der Festakt zur deutschen Einheit begonnen. Bundeskanzlerin Merkel erinnerte an den Mut der Menschen in der DDR, die für die Freiheit auf die Straße gegangen sind. Sie hätten nicht wissen können, wie alles ausgeht. Gleichzeitig mahnte Merkel, die Errungenschaften der Demokratie nicht für selbstverständlich zu nehmen. Demokratie müsse gelebt werden, es gelte, sie zu schützen. Zuvor hatte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff eine durchwachsene Bilanz der deutschen Einheit gezogen. Es sei nicht alles optimal gelaufen, so Haseloff. Er erinnerte an die hohe Arbeitslosigkeit nach der Vereinigung im Osten. Über die Enttäuschungen sei zu wenig gesprochen worden. Die Einheit selbst nannte der CDU-Politiker einen großen Glücksmoment.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2021 13:00 Uhr