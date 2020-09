Merkel mahnt bei Bundestagsdebatte zu Wachsamkeit in der Pandemie

Nachrichtenarchiv - 30.09.2020 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat die Corona-Pandemie als beispiellose Bewährungsprobe für die Welt, Europa und Deutschland bezeichnet. Bei der Haushaltsdebatte im Bundestag wandte sie sich mit einem emotionalen Appell an alle Bürger und mahnte, wachsam in die kalte Jahreszeit zu gehen. Zuvor hatte sie den Haushaltsentwurf verteidigt und betont, Deutschland habe kraftvoll auf die Krise reagiert und trotzdem die niedrigste Schuldenquote der sieben führenden Industrieländer. Die Kanzlerin mahnte aber auch zur schnellen Rückkehr zur Schuldenbremse. Das forderte auch die FDP und kritisierte die hohe Neuverschuldung. Die AfD warf der Regierung Panikmache in der Pandemie vor und bezeichnete den Etatentwurf als "Dokument der unverantwortlichen Sorglosigkeit".

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.09.2020 12:45 Uhr