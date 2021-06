Merkel lobt Bidens Rolle bei internationaler Zusammenarbeit

Nachrichtenarchiv - 11.06.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Carbis Bay: Beim G7-Gipfel in der britischen Grafschaft Cornwall hat Kanzlerin Merkel die Bedeutung von US-Präsident Biden für die internationale Zusammenarbeit hervorgehoben. Biden zum ersten Mal als Präsidenten begegnen zu können, sei natürlich etwas Wichtiges. Denn er repräsentiere das Bekenntnis zum Multilateralismus, das in den letzten Jahren gefehlt habe, sagte Merkel offenbar in Anspielung auf Ex-Präsident Trump. Als zentrale Themen des Gipfels nannte sie die Überwindung der Corona-Pandemie und alle Fragen, die mit dem Impfen zusammenhingen. Dabei denke man auch an diejenigen, die noch keine Chance hatten, geimpft zu werden - vor allem in den Ländern Afrikas, so Merkel.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2021 17:00 Uhr