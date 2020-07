Merkel lehnt Abschaffung der Maskenpflicht ab - AfD dafür

Bahn verteilt kostenlose Masken

München: Im Rahmen einer bundesweiten Aktion gibt die Bahn ab heute an ausgewählten Bahnhöfen kostenlos Masken an Fahrgäste aus. Verteilt wird nach Informationen des BR in Bayern an den Hauptbahnhöfen Regensburg, Würzburg, Aschaffenburg, Nürnberg und am Münchner Hauptbahnhof sowie München Ost und München Pasing. Die Bahn spricht von einer Präventionsaktion bei der sie ihre Kunden daran erinnern will, Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. In den Zügen und Bahnhöfen ist dies verpflichtend. Wer schon eine Maske trage, bekomme als Dankeschön einen Verzehrgutschein sowie Malbücher und Kartenspiele für Kinder.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.07.2020 14:45 Uhr