Merkel lädt zu Flüchtlingsgipfel

Nachrichtenarchiv - 02.02.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel lädt am Nachmittag zu einer Videokonferenz über Flüchtlingspolitik in Corona-Zeiten. Nach Regierungsangaben will sie über pandemiebedingte Herausforderungen in den Bereichen Arbeitsmarkt, Wertevermittlung und Engagementförderung sprechen. Geladen sind rund 70 Vertreter von Migranten- und Wohlfahrtsverbänden, Religionsgemeinschaften sowie von Wirtschafts, Sport- und Kulturverbänden. Im Vorfeld beklagten Diakonie und die Gewerkschaft Verdi die lebensbedrohliche Lage der Flüchtlinge an der bosnisch-kroatischen Grenze und forderten ein Soforthilfeprogramm. Auch den Menschen im griechischen Lager Moria müsse dringend geholfen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2021 06:00 Uhr