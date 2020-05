Merkel lädt Vertreter der Automobilbranche zu telefonischem Gipfel

Bayerisches Kabinett berät über Umsetzung der Corona-Lockerungen

München: Einen Tag vor der Schaltkonferenz von Bund und Ländern zu weiteren Lockerungen in der Corona-Krise berät das bayerische Kabinett darüber, wie die bisherigen Beschlüsse umgesetzt werden sollen. Dabei geht es in der Staatskanzlei um die Exit-Pläne für Schulen und Kitas, aber auch um die weitere Öffnung beim Handel und vor allem eine erste Wiederöffnung in der Gastronomie. Insgesamt driften die Bundesländer in ihrer Gangart immer weiter auseinander. Niedersachsen etwa will ab nächster Woche unter Auflagen erlauben, dass Gaststätten wieder öffnen und Ferienwohnungen vermietet werden. Mecklenburg-Vorpommern plant Ähnliches. In Sachsen Anhalt dürfen sich seit gestern bis zu fünf Leute treffen. Nordrhein-Westfalen will Kindertagesstätten bald wieder öffnen, auch wenn sich Bund und Länder in ihrer Konferenz morgen nicht darauf einigen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2020 06:00 Uhr