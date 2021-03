Merkel lädt Länderchefs kurzfristig zu Krisengipfel

Nachrichtenarchiv - 24.03.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der massiven Kritik an den jüngsten Corona-Beratungen von Bund und Ländern hat Kanzlerin Merkel die Ministerpräsidenten kurzfristig zu einem Krisengespräch geladen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet sagte im Landtag im Düsseldorf, die Bund-Länder-Konferenz habe viele Menschen enttäuscht. So könne die Politik nicht weitermachen, betonte der CDU-Chef. Deshalb erwarte er, dass in der Schalte sehr kritisch darüber geredet werde. Die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern hatten viel Unmut ausgelöst. Neben Oppositionspolitikern kritisierten vor allem Vertreter von Tourismus, Gastronomie und Wirtschaft den geplanten Oster-Lockdown. Unter anderem ist unklar, auf welcher rechtlichen Grundlage Gründonnerstag und Karsamstag zu Ruhetagen erklärt werden sollen und was das genau bedeutet. Die für den Vormittag angesetzte Regierungserklärung von Bayerns Ministerpäsident Söder wurde auf den Nachmittag verschoben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2021 11:00 Uhr