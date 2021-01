Merkel lädt Biden nach Deutschland ein

Nachrichtenarchiv - 26.01.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Biden hat in einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Merkel den Wunsch nach einer Wiederbelebung des transatlantischen Bündnisses geäußert. Biden habe gesagt, er betrachte die US-Partnerschaft mit Nato und der EU als den Eckpfeiler der gemeinsamen Sicherheit und geteilten demokratischen Werte, erklärte das Weiße Haus. In Berlin erklärte Regierungssprecher Seibert, Merkel habe Bidens Entscheidungen begrüßt, der Weltgesundheitsorganisation und dem Pariser Klimaabkommen wieder beizutreten. Sie habe den neuen US-Präsidenten zu einem Besuch in Deutschland eingeladen, sobald es die Pandemie-Lage zulasse.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.01.2021 02:00 Uhr