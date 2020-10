Merkel kündigt teilweisen Lockdown an

Das Wetter: Von Westen her Regen, Tiefstwerte 10 bis 4 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht wieder mehr Wolken und Regen. Tiefstwerte 10 bis 4 Grad. Am Tag zunächst trüb, zeitweise Regen und starker Wind. Am Freitag von Südwesten her trocken und in Alpennähe zunehmend freundlich. Am Samstag teils sonnig, teils bewölkt, mit viel Sonne in Alpennähe. Tiefstwerte 9 bis 0 Grad. Höchstwerte morgen 8 bis 12, ab Freitag 11 bis 18 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2020 20:00 Uhr