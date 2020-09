Merkel kündigt Aufnahme Moria-Flüchtlinge an

Nachrichtenarchiv - 10.09.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Deutschland und Frankreich werden minderjährige Flüchtlinge aus dem abgebrannten griechischen Lager Moria aufnehmen. Eine entsprechende Initiative bestätigte Bundeskanzlerin Merkel am Abend. Der griechische Ministerpräsident Mitsotakis habe sie um diesen Schritt gebeten, sagte Merkel. Die Bundesregierung werde nun versuchen, andere EU-Staaten davon zu überzeugen, sich daran zu beteiligen. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur sollen 400 Mädchen und Buben von der Insel Lesbos kommen. Immer mehr Städte und Gemeinden bieten inzwischen an, Flüchtlinge von dort aufzunehmen. So will München laut Oberbürgermeister Reiter bis zu 300 Flüchtlingen unterbringen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2020 19:00 Uhr