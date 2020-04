Merkel kritisiert "Öffnungsdiskussionsorgien"

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kanzlerin Merkel hat sich in scharfer Form dagegen gewandt, die bestehenden Anti-Corona-Vorschriften aufzuweichen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sprach sie in einer Schaltkonferenz des CDU-Präsidiums - so wörtlich - von "Öffnungsdiskussionsorgien" in einigen Bundesländern, die das Risiko eines Rückfalls sehr stark erhöhten. Demnach betonte Merkel, die Menschen müssten sich weiterhin an die Kontaktbeschränkungen halten. Sonst riskiere man die bisherigen Erfolge im Kampf gegen die Pandemie.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2020 10:00 Uhr