Merkel kritisiert einige Bundesländer für den Umgang mit der Pandemie

Nachrichtenarchiv - 29.03.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kanzlerin Merkel hat angedeutet, dass der Bund beim Kampf gegen die Pandemie eine größere Rolle übernehmen könnte. Merkel nannte in der ARD-Sendung "Anne Will" konkret die Reform des Infektionsschutzgesetzes, um Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen durchzusetzen. Sie zeigte sich unzufrieden damit, dass einige Bundesländer die Notbremse nicht anwenden, obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz über 100 liegt. Merkel nannte dabei das Saarland und Nordrhein-Westfalen und bemängelte die Regelungen in Berlin. Merkel betonte aber auch, dass für alle Entscheidungen am Ende Mehrheiten im Bundestag und Bundesrat erforderlich sind. Das gemeinsame Ziel sei es, die Pandemie einzudämmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2021 11:00 Uhr