Merkel kritisiert Bundesländer für Lockerung der Corona-Beschränkungen

Nachrichtenarchiv - 23.04.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kanzlerin Merkel hat Bundesländer dafür kritisiert, dass sie die Corona-Beschränkungen lockern. Sie sagte in einer Regierungserklärung im Bundestag, die Umsetzung wirke auf sie "mitunter forsch, um nicht zu sagen zu forsch". Das bereite ihr Sorgen. Die Kanzlerin sagte aber nicht, welche Bundesländer sie meint. Kritisch zu Lockerungen äußerten sich auch die Ministerpräsidenten von Bayern und Baden-Württemberg, Söder und Kretschmann, bei einem Treffen in Ulm. Wie Söder sagte, sehen sich die beiden Bundesländer in Süddeutschland mit der Kanzlerin bei dem Thema in einer "Gemeinschaft der Umsichtigen". Kretschmann mahnte, wenn man jetzt nachlasse, könne die Pandemie mit aller Macht zurückkommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2020 18:00 Uhr