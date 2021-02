Merkel koppelt Lockerungen an Schnelltests

Nachrichtenarchiv - 25.02.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Eine Woche vor den Bund-Länder-Beratungen über mögliche Lockerungen hat Bundeskanzlerin Merkel erneut die Notwendigkeit von Schnelltests betont. Der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sagte sie, Öffnungen müssten von Schnelltests flankiert werden, so dass sich die Bürgerinnen und Bürger, so wörtlich, freitesten lassen könnten, um am öffentlichen Leben teilzunehmen zu können. Im März solle ein solches Testsystem funktionsfähig sein, so Merkel. Gestern hatte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte die ersten drei Corona-Tests zur Selbstanwendung zugelassen. Sie sollen laut Gesundheitsminister Spahn in Kürze in Apotheken oder auch in Drogeriemärkten frei zu kaufen sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2021 06:00 Uhr