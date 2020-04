Merkel: Konjunkturprogramme mit Klimaschutz verbinden

Nachrichtenarchiv - 28.04.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat sich dafür ausgesprochen, bei Konjunktur-Programmen in der Corona-Krise auch den Klimaschutz fest im Blick zu haben. Zum Abschluss des Petersberger Klimadialogs betonte die Kanzlerin, es dürfe nicht am Klimaschutz gespart werden, es müsse in zukunftsfähige Technologien investiert werden. Merkel plädierte dafür, sich von fossilen Brennstoffen zu verabschieden und stattdessen auf erneuerbare Energien zu setzen. Nach ihrer Auffassung muss es außerdem eine CO-2-Bepreisung geben, das sei der effizienteste Weg um Emissionen zu reduzieren. Ähnlich äußerte sich UN-Generalsekretär Guterres. Er forderte, in der Krise Wirtschaftshilfen mit Klima- und Umweltschutz zu verbinden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2020 17:00 Uhr