Merkel ist mit Großem Zapfenstreich verabschiedet worden

Bayerisches Kabinett will neue Regeln morgen auf den Weg bringen

München: Das bayerische Kabinett will bereits morgen die Verschärfungen der Corona-Maßnahmen beschließen. Das hat Ministerpräsident Söder angekündigt. In einem Punkt gehen sie über die Vereinbarungen des Bund-Länder-Gipfels hinaus. So sind schon ab dem Wochenende in der Fußball-Bundesliga in Bayern nur noch Spiele ohne Publikum erlaubt. Andere Regeln, die strenger sind als die bundesweiten Beschlüsse, bleiben bestehen: Dazu zählt die Sperrstunde in der Gastronomie ab 22.00 Uhr. Man müsse konsequent bleiben im Kampf gegen Corona - insbesondere weil die Intensivstationen maximal belastet seien, betonte Söder.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.12.2021 20:15 Uhr